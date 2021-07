Valentina Nulli Augusti di Temptation | ecco chi è l’ex marito e come mai si sono separati

Leggi su biccy

(Di giovedì 1 luglio 2021)e Tommaso Eletti per adessola coppia più chiacchierata diIsland 2021. Non solo per i 20 anni di differenza, i due infatti hanno fatto parlare anche per le dinamiche nel reality (si parla di un presunto tradimento). Il 20enne è gelosissimo della sua compagna ed è arrivato a fare discorsi assurdi: “Il tuo corpo è sacro, nessuno deve guardarlo. Abbassa la gonna e non indossare il costume in due pezzi al mare“. Il passato di. Tommaso ovviamente non è il primo partner di ...