Vaccino Covid in spiaggia nel Lazio senza prenotazione: date e località dell'iniziativa (Di giovedì 1 luglio 2021) Vaccino al mare? Ora è possibile. I residenti della Regione Lazio potranno essere vaccinati contro il Coronavirus anche in spiaggia. A partire dal 30 giugno fino al 19 luglio, un camper della ASL LATINA farà delle tappe per somministrare il Vaccino a chi lo desidera. Le dosi saranno 150 al giorno e si viaggerà da Gaeta a Sperlonga fino al Circeo. La novità è che non sarà necessaria alcuna prenotazione ma basterà tessera sanitaria e carta di identità. Nella nota diffusa dalla ASL è possibile leggere: "Una ulteriore iniziativa della Regione Lazio e della Direzione Generale che, attraverso la ...

