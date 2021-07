Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione (Di giovedì 1 luglio 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazione Italiana che ha ricevuto una dose di Vaccino o ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 luglio 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose dio ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

Agenzia_Ansa : In Alto Adige 1.559 positivi al Covid dopo il vaccino #ANSA - lorepregliasco : Forse il titolo poteva essere: Covid: in Alto Adige solo lo 0,6% di positivi dopo il vaccino - fattoquotidiano : La beffa per il Brasile devastato dal virus è che il vaccino serva a far ingrassare le casse del governo Bolsonaro… - iostoconCRISTO : RT @joker_92: BREAKING NEWS Il consiglio di amministrazione della Pfizer ammette che il loro vaccino non è progettato per porre fine alla… - CimmeroIl : RT @joker_92: BREAKING NEWS Il consiglio di amministrazione della Pfizer ammette che il loro vaccino non è progettato per porre fine alla… -