Vaccini in vacanza da Nord a Sud, come ci si prenota la dose da turisti in (quasi) tutte le Regioni (Di giovedì 1 luglio 2021) I mesi caldi delle vacanze estive sono ufficialmente arrivati e con loro l’urgenza di mantenere alto il ritmo della campagna vaccinale anti Covid nonostante le partenze. È per questo che la possibilità di vaccinarsi durante le ferie comincia ad essere una delle priorità per molte delle Regioni italiane. Il servizio per garantire i secondi richiami anche in villeggiatura è fondamentale per continuare la corsa verso la copertura totale della popolazione da un lato e assicurarsi una effettiva ripresa del settore turistico dall’altro. Era il 9 giugno quando il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo scriveva ai singoli governatori affinché ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) I mesi caldi delle vacanze estive sono ufficialmente arrivati e con loro l’urgenza di mantenere alto il ritmo della campagna vaccinale anti Covid nonostante le partenze. È per questo che la possibilità di vaccinarsi durante le ferie comincia ad essere una delle priorità per molte delleitaliane. Il servizio per garantire i secondi richiami anche in villeggiatura è fondamentale per continuare la corsa verso la copertura totale della popolazione da un lato e assicurarsi una effettiva ripresa del settoreco dall’altro. Era il 9 giugno quando il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo scriveva ai singoli governatori affinché ...

