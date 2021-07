Vaccini in vacanza, 300 piemontesi hanno prenotato in Liguria (Di giovedì 1 luglio 2021) commenta Nel primo giorno di attivazione della piattaforma online, 300 piemontesi hanno prenotato la seconda dose del vaccino anti - Covid in Liguria, dove si recheranno per le vacanze. Lo fa sapere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) commenta Nel primo giorno di attivazione della piattaforma online, 300la seconda dose del vaccino anti - Covid in, dove si recheranno per le vacanze. Lo fa sapere ...

Advertising

SkyTG24 : Vaccini in vacanza, 300 piemontesi hanno prenotato la seconda dose in Liguria - Tg1Rai : Mentre continua il calo dei contagi, interviene #EMA: la doppia dose di #vaccini - dice - protegge dalla variante… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Vaccini in vacanza, 300 piemontesi hanno prenotato la seconda dose in Liguria - AngelaCavelli : RT @SkyTG24: Vaccini in vacanza, 300 piemontesi hanno prenotato la seconda dose in Liguria - giornaleradiofm : Approfondimenti: Vaccini in vacanza,300 piemontesi hanno prenotato in Liguria: (ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Alle 17 di… -