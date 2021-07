Vaccini | il tedesco Curevac efficace solo al 48% Non sarà autorizzato Gli ultimi studi confermano che Moderna neutralizza tutte le varianti Compresa la Delta

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’azienda tedescaha annunciato che i risultati finali della sperimentazione del suo vaccino anti-Covid confermando che il tasso di efficacia del farmaco è di appena il 48%, molto inferiore a quello sviluppato dai rivali dell’mRNA, dunque BioNTech e. Anche i risultati provvisori sul vaccino, pubblicati all’inizio di giugno, erano risultati deludenti. Quelli definitila sua bassa efficacia, inferiore al 50% necessario per chiederne l’autorizzazione all’Ema.ha affermato che il suo vaccino ha avuto risultati leggermente migliori tra le persone di età ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini tedesco

... di ulteriori dati scientifici provenienti da studi, dell'analisi in tempo reale dell'efficacia deie delle varianti emergenti. CONTINUA A LEGGERE QUI...degli Esteri, Heiko Maas , "puntano a vantaggi geostrategici, non alla salute globale" attraverso una politica vaccinale con orizzonti speculativi di breve termine. E a proposito di, ...Ne avranno diritto tutti gli ultracinquantenni residenti nel Regno Unito e le persone più giovani cui sia già stata prescritta in passato la vaccinazione anti-influenzale. Intanto è arrivata la boccia ...(ANSA) - ROMA, 01 LUG - La tedesca CureVac ha annunciato che i risultati finali della sperimentazione hanno mostrato che il suo vaccino contro il coronavirus ha un tasso di efficacia di appena il 48%, ...