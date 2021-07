Vaccini anti-Covid, la decisione del Governo britannico per difendersi dalle varianti: “terza dose prima dell’inverno, ecco le fasce da tutelare” (Di giovedì 1 luglio 2021) La campagna, che inizierà dai pazienti vulnerabili, dovrà essere completata entro l’inizio dell’inverno Uno degli stati più rapidi ad immunizzare la propria popolazione, però due dosi di vaccino anti-Covid potrebbero non bastare. E’ notizia di oggi il via libera del Governo britannico e del servizio sanitario nazionale (Nhs) alla terza dose del farmaco per proteggere i propri cittadini dal SARS-CoV-2 a partire da settembre. Ne avranno diritto tutti gli ultracinquantenni residenti nel Regno Unito e le persone più giovani cui sia già stata prescritta in passato la ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) La campagna, che inizierà dai pazienti vulnerabili, dovrà essere completata entro l’inizioUno degli stati più rapidi ad immunizzare la propria popolazione, però due dosi di vaccinopotrebbero non bastare. E’ notizia di oggi il via libera dele del servizio sanitario nazionale (Nhs) alladel farmaco per proteggere i propri cittadini dal SARS-CoV-2 a partire da settembre. Ne avranno diritto tutti gli ultracinquantenni residenti nel Regno Unito e le persone più giovani cui sia già stata prescritta in passato la ...

