Vacanze in Garfagnana | la variante Delta ' blocca' i turisti inglesi

(Di giovedì 1 luglio 2021)e quarantena obbligatoria "no" ied americani. Non li vedremo, almeno non nell'immediato, e mancheranno molto all'indottoco dellae della Valle ...

Advertising

GiornaleBarga : Garfagnana: vacanze vicino a casa per 1 su 3, borghi, variante Delta “blocca” i britannici -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze Garfagnana

Verde Azzurro Notizie

Città d'arte, borghi, montagna, campagna e agriturismi con lain pole position sono le ... sono elementi determinanti per la programmazione delle. Confidiamo sui nostri connazionali ......collaborazione della Pro Loco Monterosso e il contributo di Banca Versilia Lunigiana e, ... le poesie, lee gli amori". Questo il programma completo di "Monterosso un mare di libri" ...(ANSA) - LUCCA, 01 LUG - La Coldiretti segnala che la variante Delta del Covid farà mancare turisti inglesi e americani in Garfagnana e Valle del Serchio, in provincia di Lucca. Variante Delta e quara ...VALLE DEL SERCHIO - Variante Delta e quarantena obbligatoria “bloccano” i turisti inglesi ed americani. Non li vedremo, almeno non nell’immediato, e ...