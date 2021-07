Usa:Adams avanti in corsa a sindaco Ny, ma vantaggio ridotto (Di giovedì 1 luglio 2021) Eric Adams resta avanti nelle corsa per diventare sindaco di New York. Ma in seguito al riconteggio delle schede, il suo vantaggio si è ridotto. Adams ha infatti il 51,1% dei voti seguito da Kathryn ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Ericrestanelleper diventaredi New York. Ma in seguito al riconteggio delle schede, il suosi èha infatti il 51,1% dei voti seguito da Kathryn ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa Adams Usa:Adams avanti in corsa a sindaco Ny, ma vantaggio ridotto Eric Adams resta avanti nelle corsa per diventare sindaco di New York. Ma in seguito al riconteggio delle schede, il suo vantaggio si è ridotto. Adams ha infatti il 51,1% dei voti seguito da Kathryn Garcia con il 48,9%. Maya Wiley è terza. Il nuovo conteggio si è reso necessario dopo che le autorità hanno ammesso di aver contato per errore ...

Usa: caos elettorale a New York, "discrepanze" nei voti delle primarie democratiche ... storicamente un fortino dei progressisti nonchè città più popolosa del Paese, ci sono Andrew Yang e, soprattutto, il presidente del municipio di Brooklyn, Eric Adams, e Kathryn Garcia, alla guida ...

Usa: de Blasio, voti per primarie dem a New York da riconteggiare completamente I voti per le primarie democratiche nella città di New York vanno "completamente e immediatamente riconteggiati", e la Commissione ...

