Usa, Trump Organization accusata di 15 anni di frode fiscale. Direttore finanziario incriminato per evasione (Di giovedì 1 luglio 2021) La Trump Organization, società che si occupa delle attività e degli investimenti dell’ex presidente americano, è stata incriminata dalla procura di New York per uno schema di frode fiscale durato 15 anni, dal 2005 al giugno del 2021, mentre al suo capo finanziario Allen Weisselberg è stata contestata l’evasione delle tasse su 1,7 milioni di dollari di benefit. Su di lui, che si dichiara “non colpevole” e si è già consegnato alle autorità, pendono anche accuse di furto aggravato. I reati fiscali di cui sono stati incriminati sono relativi al mancato pagamento delle tasse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) La, società che si occupa delle attività e degli investimenti dell’ex presidente americano, è stata incriminata dalla procura di New York per uno schema didurato 15, dal 2005 al giugno del 2021, mentre al suo capoAllen Weisselberg è stata contestata l’delle tasse su 1,7 milioni di dollari di benefit. Su di lui, che si dichiara “non colpevole” e si è già consegnato alle autorità, pendono anche accuse di furto aggravato. I reati fiscali di cui sono stati incriminati sono relativi al mancato pagamento delle tasse ...

