Usa, procura Manhattan incrimina Trump Organization per frode fisco (Di giovedì 1 luglio 2021) La Trump Organization, la storica holding immobiliare dell'ex presidente americano Donald Trump, è stata incriminata per una presunta frode fiscale durata 15 anni dalla procura distrettuale di Manhattan.

