Usa, l’organizzazione di Trump e il suo direttore finanziario incriminati per reati fiscali. A deciderlo un grand jury di Manhattan (Di giovedì 1 luglio 2021) La Trump Organization, l’organizzazione dell’ex presidente degli Stati Uniti e il suo direttore finanziario, Allen Weisselberg, sono stati incriminati per reati fiscali da un “grand jury” di Manhattan, ovvero una giuria chiamata a decidere se ci sono elementi necessari per aprire un processo penale. A rivelarlo è il Washington Post, citando due fonti informate sui fatti. I reati fiscali di cui sono stati incriminati sarebbero relativi al mancato pagamento delle tasse per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) LaOrganization,dell’ex presidente degli Stati Uniti e il suo, Allen Weisselberg, sono statiperda un “” di, ovvero una giuria chiamata a decidere se ci sono elementi necessari per aprire un processo penale. A rivelarlo è il Washington Post, citando due fonti informate sui fatti. Idi cui sono statisarebbero relativi al mancato pagamento delle tasse per i ...

