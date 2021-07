USA | frena la spesa edilizia a maggio

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) –no le spese per costruzioni in USA nel mese di maggio. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.545 miliardi di dollari registrando un calo dello 0,3% dopo il +0,1% di aprile (rivisto da +0,2%). Il dato risulta inferiore anche alle stime degli analisti che erano per una salita dello 0,4%. Su base annua si è visto invece un incremento del 7,5%. Tra le costruzioni private, le cui spese sono scese dello 0,3% a 1.203,3 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono aumentate dello 0,2% a 751,7 miliardi di dollari. Lain ambito pubblico ha segnato un decremento dello 0,2% a 341,9 miliardi di ...

L'attività manifatturiera americana frena a giugno. Lo indica l' ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L' indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 60,6 punti ...