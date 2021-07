Usa, direttore finanziario della Trump Organization si consegna alle autorità: incriminato per evasione fiscale (Di giovedì 1 luglio 2021) La Trump Organization, l’organizzazione dell’ex presidente degli Stati Uniti e il suo direttore finanziario, allen Weisselberg, sono stati incriminati per reati fiscali da un “grand jury” di Manhattan, ovvero una giuria chiamata a decidere se ci sono elementi necessari per aprire un processo penale. Weisselberg intanto si è già consegnato alle autorità di New York, mentre le accuse precise nei suoi confronti suoi e della società dell’ex presidente saranno rivelate nel corso della giornata. I reati fiscali di cui sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) La, l’organizzazione dell’ex presidente degli Stati Uniti e il suon Weisselberg, sono stati incriminati per reati fiscali da un “grand jury” di Manhattan, ovvero una giuria chiamata a decidere se ci sono elementi necessari per aprire un processo penale. Weisselberg intanto si è giàtodi New York, mentre le accuse precise nei suoi confronti suoi esocietà dell’ex presidente saranno rivelate nel corsogiornata. I reati fiscali di cui sono stati ...

