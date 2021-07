Usa | bufera su Trump Organization | accusata di frode al fisco durata 15 anni

(Di giovedì 1 luglio 2021) L'ex presidente: "Continua la caccia alle streghe politicamente motivata da parte dei democratici della sinistra radicale, con New York che ora prende il testimone". "Divide il paese come mai prima"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Usa bufera

Rai News

'Un intervento, fatto in un luogo istituzionale, cheun linguaggio così fuori dal tempo e inappropriato - osserva ancora - . Che identifica ruoli che speravamo superati, e denota un pensiero ...'Un intervento, fatto in un luogo istituzionale, cheun linguaggio così fuori dal tempo e inappropriato - osserva ancora - che identifica ruoli che speravamo superati, e denota un pensiero ...L'ex presidente: "Continua la caccia alle streghe politicamente motivata da parte dei democratici della sinistra radicale, con New York che ora prende il testimone". "Divide il paese come mai prima" ...WASHINGTON. – Prima incriminazione per l’impero di Donald Trump, che finora era riuscito a schivare ogni procedimento penale e civile, oltre a due procedure di impeachment. Il procuratore distrettua ...