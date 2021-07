Un’alleanza con i player del lavoro privati per sviluppare i nuovi talenti della pubblica amministrazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Accesso, Buona amministrazione, Capitale umano, Digitalizzazione. È questo il nuovo “Abc” della pubblica amministrazione messo a punto dal ministro Renato Brunetta per rimettere in moto gli enti pubblici italiani e prepararli ad affrontare la sfida del rilancio del Paese, attraverso gli investimenti e le riforme previste nel Recovery Plan. «Finora è come se il pubblico impiego fosse stato in letargo», ha detto il ministro. «Adesso ci siamo svegliati, accorgendoci che dobbiamo correre e trovare professionalità per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche per il ripristino efficiente del turnover». La C di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 luglio 2021) Accesso, Buona, Capitale umano, Digitalizzazione. È questo il nuovo “Abc”messo a punto dal ministro Renato Brunetta per rimettere in moto gli enti pubblici italiani e prepararli ad affrontare la sfida del rilancio del Paese, attraverso gli investimenti e le riforme previste nel Recovery Plan. «Finora è come se il pubblico impiego fosse stato in letargo», ha detto il ministro. «Adesso ci siamo svegliati, accorgendoci che dobbiamo correre e trovare professionalità per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche per il ripristino efficiente del turnover». La C di ...

