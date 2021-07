Una Vita, anticipazioni oggi 1 luglio: Camino cerca la verità per Maite (Di giovedì 1 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’1 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Camino, disperata perché Maite è finita in carcere per la loro relazione “proibita”, non si dà pace. La Pasamar viene a sapere da Liberto che chi ha denunciato la pittrice è una lavandaia in periferia. Camino vuole vederci chiaro. Camino viene a sapere da Liberto che a denunciare Maite è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 luglio 2021)“Una”, puntata dell’12021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10?, disperata perchéè finita in carcere per la loro relazione “proibita”, non si dà pace. La Pasamar viene a sapere da Liberto che chi ha denunciato la pittrice è una lavandaia in periferia.vuole vederci chiaro.viene a sapere da Liberto che a denunciareè Articolo completo: dal blog SoloDonna

