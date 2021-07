Una Vita anticipazioni 2 luglio 2021, Felipe pronto a lasciare Genoveva (Di giovedì 1 luglio 2021) Felipe e Genoveva si sono sposati e sono partiti per il viaggio di nozze, i due nella puntata di Una Vita del 2 luglio 2021, trasmessa da Canale 5 alle ore 14:10 circa fanno rientro in Calle Acacias. L‘Alvarez Hermoso scopre immediatamente che la donna che ama davvero, Marcia, ha lasciato Santiago per sempre. L’avvocato a questo. dimostra di essere disposto ad abbandonare immediatamente la Salmeron. Nel frattempo Padre Anrubia, ex confessore della defunta Ursula, decide di andare a parlare con il commissario Mendez, in quanto è in grado di scoprire chi è stato a togliere la Vita alla ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 luglio 2021)si sono sposati e sono partiti per il viaggio di nozze, i due nella puntata di Unadel 2, trasmessa da Canale 5 alle ore 14:10 circa fanno rientro in Calle Acacias. L‘Alvarez Hermoso scopre immediatamente che la donna che ama davvero, Marcia, ha lasciato Santiago per sempre. L’avvocato a questo. dimostra di essere disposto ad abbandonare immediatamente la Salmeron. Nel frattempo Padre Anrubia, ex confessore della defunta Ursula, decide di andare a parlare con il commissario Mendez, in quanto è in grado di scoprire chi è stato a togliere laalla ...

