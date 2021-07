Una vita, anticipazioni 1° luglio: Camino scopre la verità? (Di giovedì 1 luglio 2021) Camino sarà la protagonista indiscussa della puntata Una vita in onda oggi 1° luglio. La giovane Pasamar, come rivelano le anticipazioni relative a questo episodio, smuoverà mari e monti per cercare di capire chi sia stato a denunciare Maite. La ragazza, dopo aver saputo da Liberto che a fare la denuncia è stata una certa Concha Lopez, deciderà di andare da lei con Emilio per interrogarla e scoprire se è davvero così o se come lei crede, dietro a tutto ciò c'è sua madre Felicia. Una vita, trama 1° luglio: Camino chiede a Liberto di aiutarla a scoprire chi ha denunciato ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 luglio 2021)sarà la protagonista indiscussa della puntata Unain onda oggi 1°. La giovane Pasamar, come rivelano lerelative a questo episodio, smuoverà mari e monti per cercare di capire chi sia stato a denunciare Maite. La ragazza, dopo aver saputo da Liberto che a fare la denuncia è stata una certa Concha Lopez, deciderà di andare da lei con Emilio per interrogarla e scoprire se è davvero così o se come lei crede, dietro a tutto ciò c'è sua madre Felicia. Una, trama 1°chiede a Liberto di aiutarla a scoprire chi ha denunciato ...

