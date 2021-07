Una stretta europea sul debito oggi sarebbe prematura, dice il ministro Franco (Di giovedì 1 luglio 2021) Tra una settimana, a Venezia, il ministro dell’Economia Daniele Franco presiederà la riunione del G20 Finanze decisiva per un accordo sulla tassazione delle multinazionali. E in un’intervista al Corriere e a diversi quotidiani europei, dice che raggiungere un’intesa sulla riallocazione dei profitti e la tassazione minima a livello globale «sarebbe importantissimo. Ci permetterebbe di costruire un sistema fiscale capace di affrontare le conseguenze negative della globalizzazione e della digitalizzazione. Le nuove regole aiuterebbero i governi a combattere l’erosione delle basi imponibili e il profit shifting (il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 luglio 2021) Tra una settimana, a Venezia, ildell’Economia Danielepresiederà la riunione del G20 Finanze decisiva per un accordo sulla tassazione delle multinazionali. E in un’intervista al Corriere e a diversi quotidiani europei,che raggiungere un’intesa sulla riallocazione dei profitti e la tassazione minima a livello globale «importantissimo. Ci permetterebbe di costruire un sistema fiscale capace di affrontare le conseguenze negative della globalizzazione e della digitalizzazione. Le nuove regole aiuterebbero i governi a combattere l’erosione delle basi imponibili e il profit shifting (il ...

