Un posto al sole, anticipazioni 2 luglio: Silvia sempre più in crisi (Di giovedì 1 luglio 2021) Silvia vivrà dei momenti molto difficili ad Un posto al sole. La Graziani, come rivelano le anticipazioni inerenti la puntata in onda domani 2 luglio, sarà sempre più in crisi e vivrà sentimenti contrastanti passando dalla gioia per i successi di Rossella all'agitazione per quanto accaduto con Giancarlo. Nel frattempo, Patrizio dovrà affrontare le conseguenze derivate dal ritorno della sua ex. Infine, Filippo si preparerà a sottoporsi all'intervento e tutta la sua famiglia e gli amici saranno tutti lì ad appoggiarlo. Un posto al sole, ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 luglio 2021)vivrà dei momenti molto difficili ad Unal. La Graziani, come rivelano leinerenti la puntata in onda domani 2, saràpiù ine vivrà sentimenti contrastanti passando dalla gioia per i successi di Rossella all'agitazione per quanto accaduto con Giancarlo. Nel frattempo, Patrizio dovrà affrontare le conseguenze derivate dal ritorno della sua ex. Infine, Filippo si preparerà a sottoporsi all'intervento e tutta la sua famiglia e gli amici saranno tutti lì ad appoggiarlo. Unal, ...

Advertising

camstylinsonnn : @KurtCobaiin91 ti lascio il mio big 3 perché non so se fa schifo o meno cancro ascendente vergine luna scorpione… - ingalexita : RT @nicolasavoia: #Ascoltitv soap del 30/06 ??#twittamiBeautiful 2.262.000 16,58% ??#UnaVita 2.204.000 17,70% ??#MrWrong 1.823.000 16,62%… - Paoblog : Nulla di nuovo sotto al sole. 'il tutto sullo sfondo della mera conservazione del 'posto' da parte di gente andata… - Mel0nella : RT @soulista: Twitter è il posto dove scrivi 'c'è il sole, sono contento', e in un battibaleno arriva chi ti risponde 'vallo a dire a chi m… - Gislebert : RT @AV_Irma: Coraggio, tra poco, il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della Pasqua i… -