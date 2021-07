Uiguri sfruttati | in Francia si indaga su 4 grandi brand dell’abbigliamento | “Occultamento di crimini contro gli uiguri”

Advertising

La giustizia francese ha aperto un'inchiesta per "occultamento di crimini contro l'umanità" nei confronti di quattro colossi dell'abbigliamento accusati di sfruttare il lavoro degli, in Cina. Uniqlo France, del gruppo giapponese Fast Retailing, ma anche le Inditex (proprietarie dei marchi Zara, Bershka, Massimo Dutti), SMCP (tra cui Sandro, Maje, de Fursac) e il produttore ...... come con gli afroamericani negli Stati Uniti, gliin Cina o gli abitanti delle favelas in ... I detenuti possono imparare cose nuove, lavorare senza venireo fare apprendistato, e ...Quattro colossi dell’abbigliamento sono accusati di “occultamento di crimini contro l’umanità” a proposito dello sfruttamento del lavoro degli uiguri, in Cina. L’inchiesta, nata dalla denuncia dall’as ...La giustizia francese ha aperto un'inchiesta per "occultamento di crimini contro l'umanità" nei confronti di quattro colossi dell'abbigliamento accusati di sfruttare il lavoro degli uiguri, in Cina. ( ...