UFFICIALE - Lozano convocato per la Golden Cup: posticipato il rientro a Napoli (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Napoli dovrà attendere ancora per un po' il rientro di Hirving Lozano. Il calciatore messicano, infatti, parteciperà alla prossima Golden Cup, competizione tra Nazionali del Centro e Nord America. Tramite un comunicato UFFICIALE, la federazione ha ufficializzato le scelte del ct Gerardo Martino: tra queste, figura anche quella del Chucky. Quest'ultimo salterà sicuramente il ritiro di Dimaro, visto che il torneo internazionale si terrà dal 10 luglio al primo agosto. A rischio anche la seconda fase di preparazione in Abruzzo, a di Castel di Sangro. Se infatti il Messico dovesse andare avanti nella ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 luglio 2021) Ildovrà attendere ancora per un po' ildi Hirving. Il calciatore messicano, infatti, parteciperà alla prossimaCup, competizione tra Nazionali del Centro e Nord America. Tramite un comunicato, la federazione ha ufficializzato le scelte del ct Gerardo Martino: tra queste, figura anche quella del Chucky. Quest'ultimo salterà sicuramente il ritiro di Dimaro, visto che il torneo internazionale si terrà dal 10 luglio al primo agosto. A rischio anche la seconda fase di preparazione in Abruzzo, a di Castel di Sangro. Se infatti il Messico dovesse andare avanti nella ...

