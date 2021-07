Ufficiale: la Fiorentina saluta Martin Caceres (Di giovedì 1 luglio 2021) La Fiorentina ha reso noto, attraverso i suoi canali social, la separazione con Martin Caceres. Dopo Ribery, anche l’uruguaiano lascia i viola e sempre con un semplice “Grazie“, la società ha voluto salutare il suo giocatore. Grazie, Martin #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/XguBrd6P5j — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) July 1, 2021 Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Laha reso noto, attraverso i suoi canali social, la separazione con. Dopo Ribery, anche l’uruguaiano lascia i viola e sempre con un semplice “Grazie“, la società ha volutore il suo giocatore. Grazie,#ForzaViola #pic.twitter.com/XguBrd6P5j — ACF(@acf) July 1, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, UFFICIALE L'ARRIVO DI VINCENZO ITALIANO AD ANNUNCIARLO IL CLUB VIOLA SUI CANALI SOCIA… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Fiorentina, Ribery non rinnova. Arriva il comunicato del club: 'Grazie' - CB_Ignoranza : Ufficiale: Ribery non è più un giocatore della Fiorentina. Zio Franck ?? #Ribery #Fiorentina - CalcioPillole : Giornata di addii per la #Fiorentina: dopo Franck #Ribery, annunciato anche l'addio di Martin #Caceres. - tuttonapoli : UFFICIALE - Fiorentina, Ribery non rinnova: addio al francese dopo due anni -