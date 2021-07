Ufficiale | Gerson al Marsiglia Contratto fino al 2026

(Di giovedì 1 luglio 2021) Attraverso i suoi canali ufficiali, ilha reso noto l’acquisto del brasiliano. L’ex Roma e Fiorentina arriva dal Flamengo tornando in Europa cercando di rilanciarsi. Per lui unal. ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???@santos08??? ??? ?est Olympien? ??? ??? ?? ?????? ??????????????? pic.twitter.com/0rU9qjntUk — Olympique de Marseille (@OM Officiel) July 1, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Ora èè un nuovo giocatore del Marsiglia . L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina, campione del Sudamerica con il Flamengo , lascia Rio de Janeiro per 25 milioni di euro e firmerà un ...Nella sua esperienza nella Capitalenon è mai riuscito ad imporsi, collezionando appena 42 presenze e 2 reti nelle stagioni 2016/17 e 2017/18. Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le ...È la cifra stanziata per comprare Maignan e riscattare Tomori. Solo alcune big europee come Liverpool e Bayern hanno speso quanto i rossoneri a questo punto del mercato estivo ...L'ex centrocampista della Roma, Gerson è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. Anche i giallorossi possono gioire per il buon esito della trattativa perché era stata mantenuta una percentual ...