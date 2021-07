Ufficiale: Ceppitelli e il Cagliari avanti insieme. Contratto fino al 2022 con opzione (Di giovedì 1 luglio 2021) Ecco il comunicato del Cagliari che annuncia il rinnovo contrattuale di Luca Ceppitelli:“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Luca Ceppitelli: il calciatore ha firmato un accordo che lo legherà ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2022 con opzione per la stagione successiva. Questo il comunicato: “Dal suo arrivo nell’Isola, datato agosto 2014, è diventato uno dei cardini del gruppo: in questi sette anni il contributo offerto da Ceppitelli, in campo e fuori, è stato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di squadra. Tra gli ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Ecco il comunicato delche annuncia il rinnovo contrattuale di Luca:“IlCalcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Luca: il calciatore ha firmato un accordo che lo legherà ai colori rossoblù sino al 30 giugnoconper la stagione successiva. Questo il comunicato: “Dal suo arrivo nell’Isola, datato agosto 2014, è diventato uno dei cardini del gruppo: in questi sette anni il contributo offerto da, in campo e fuori, è stato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di squadra. Tra gli ...

