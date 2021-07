Ufficiale: Carrarese, rinnovo annuale per Pasciuti (Di giovedì 1 luglio 2021) La Carrarese prolunga il contratto di Lorenzo Pasciuti fino al 2022. Ecco il comunicato: “Carrarese calcio 1908 srl rende noto di aver prolungato il contratto del calciatore Lorenzo Pasciuti che ha sottoscritto un accordo con scadenza 30.06.2022 ed opzione per la stagione sportiva successiva 2022/2023. Il classe ’89 ha collezionato 48 presenze andando a segno in tre occasioni nel biennio sin qui disputato con i colori azzurri”. Lorenzo #Pasciuti resta con noi https://t.co/IRMAZY3Al2#AzzurriInsieme pic.twitter.com/kHeg3EHK5y — Carrarese Calcio (@CarrareseCalcio) July 1, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Laprolunga il contratto di Lorenzofino al 2022. Ecco il comunicato: “calcio 1908 srl rende noto di aver prolungato il contratto del calciatore Lorenzoche ha sottoscritto un accordo con scadenza 30.06.2022 ed opzione per la stagione sportiva successiva 2022/2023. Il classe ’89 ha collezionato 48 presenze andando a segno in tre occasioni nel biennio sin qui disputato con i colori azzurri”. Lorenzo #resta con noi https://t.co/IRMAZY3Al2#AzzurriInsieme pic.twitter.com/kHeg3EHK5y —Calcio (@Calcio) July 1, ...

Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Carrarese, rinnovo annuale con opzione per Pasciuti - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Serie C, Carrarese: ufficiale l'arrivo di Marino #ilpodsport - Egit78468758 : Calciomercato Serie C, Carrarese: ufficiale l’arrivo di Marino - ILOVEPACALCIO : #Carrarese, UFFICIALE: ingaggiato Simone #Barone - NewsTuttoC : UFFICIALE - Carrarese, in porta arriva Simone Barone -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Carrarese Ufficiale, la Carrarese si allenerà a Pontremoli Come da noi anticipato la scorsa settimana fumata bianca a Pontremoli per la preparazione estiva della Carrarese in vista del campionato di serie C 2021/22. Il comunicato del club azzurro. "Carrarese calcio 1908 rende noto le date di svolgimento del ritiro per la preparazione della stagione sportiva 2021/2022. Dal 19 luglio al 24 luglio l'intero gruppo dei convocati della Prima Squadra ...

Calciomercato Sassuolo LIVE: rinnovano Magnanelli, Pegolo e Peluso 15.20 - Femminile: ufficiale il rinnovo di Erika Santoro (1999). 15.00 - Pronto il rinnovo fino al ... 11.00 - Giacomo Manzari (2000) rientra dal prestito alla Carrarese: su di lui c'è il Piacenza. 10.

UFFICIALE: Carrarese, rinnovo annuale con opzione per Lorenzo Pasciuti TUTTO mercato WEB UFFICIALE - Carrarese, rinnovo annuale con opzione per Pasciuti Con una nota ufficiale Carrarese calcio 1908 srl rende noto di aver prolungato il contratto del calciatore Lorenzo Pasciuti che ha sottoscritto un accordo con scadenza 30.06.2022 ed opzione per ...

La Carrarese si prepara tra rinnovi e sogni Il primo appuntamento è il 19 luglio allo Stadio dei Marmi. Il 26 partenza per Pontremoli dove si svolgerà il ritiro pre-campionato ...

Come da noi anticipato la scorsa settimana fumata bianca a Pontremoli per la preparazione estiva dellain vista del campionato di serie C 2021/22. Il comunicato del club azzurro. "calcio 1908 rende noto le date di svolgimento del ritiro per la preparazione della stagione sportiva 2021/2022. Dal 19 luglio al 24 luglio l'intero gruppo dei convocati della Prima Squadra ...15.20 - Femminile:il rinnovo di Erika Santoro (1999). 15.00 - Pronto il rinnovo fino al ... 11.00 - Giacomo Manzari (2000) rientra dal prestito alla: su di lui c'è il Piacenza. 10.Con una nota ufficiale Carrarese calcio 1908 srl rende noto di aver prolungato il contratto del calciatore Lorenzo Pasciuti che ha sottoscritto un accordo con scadenza 30.06.2022 ed opzione per ...Il primo appuntamento è il 19 luglio allo Stadio dei Marmi. Il 26 partenza per Pontremoli dove si svolgerà il ritiro pre-campionato ...