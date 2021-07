Ufficiale: Bruno Alves torna in Portogallo. Ha firmato con il Famalicão (Di venerdì 2 luglio 2021) Bruno Alves torna in Portogallo. L’esperto difensore centrale, dopo aver terminato la sua esperienza in Italia tra le fila del Parma, ha firmato con il Famalicao un contratto biennale. Ecco il comunicato del club. “La SAD del Futebol Clube de Famalicão informa di aver raggiunto un accordo con il giocatore Bruno Alves per le prossime due stagioni”. Ecco le prime parole di Bruno Alves. “Rappresentare un club in cui giocava mio padre è molto speciale. Ho accettato l’invito perché ho sentito che le persone del club credono in ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021)in. L’esperto difensore centrale, dopo aver terminato la sua esperienza in Italia tra le fila del Parma, hacon il Famalicao un contratto biennale. Ecco il comunicato del club. “La SAD del Futebol Clube deinforma di aver raggiunto un accordo con il giocatoreper le prossime due stagioni”. Ecco le prime parole di. “Rappresentare un club in cui giocava mio padre è molto speciale. Ho accettato l’invito perché ho sentito che le persone del club credono in ...

Advertising

sportli26181512 : Famalicao, UFFICIALE: biennale per Bruno Alves, svincolato dal Parma: Bruno Alves è ufficialmente un...… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Bruno Alves saluta l'Italia e torna in patria: è un nuovo giocatore del Famalicao - Raffy_Hemmings : RT @tancredinews_: Locandina ufficiale del Radio Bruno Estate 2021. - MondoPrimavera : Ufficiale i rinnovi contrattuali in casa Virtus Entella ??? per Andres, Meazzi e Bruno - Roberto55979047 : RT @tancredinews_: Locandina ufficiale del Radio Bruno Estate 2021. -