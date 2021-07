Ue, la Von der Leyen minaccia ritorsioni contro l’Ungheria: «Orban discrimina le minoranze» (Di giovedì 1 luglio 2021) Viktor Orban sempre più nel mirino della Commissione Ue e della sua presidente, la tedesca Ursula von der Leyen. Al centro della contesa, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, la recente legge del Parlamento ungherese che vieta l’accesso ai minorenni ai contenuti a sfondo omosessuale. Un testo che la stessa Von der Leyen aveva bollato come «una vergogna». Successivamente c’era stata una dura presa di posizione contro Orban da parte di 17 Stati Ue, tra cui l’Italia. Oggi l’epilogo con l’annuncio dell’avvio di una procedura di infrazione contro l’Ungheria per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Viktorsempre più nel mirino della Commissione Ue e della sua presidente, la tedesca Ursula von der. Al centro della contesa, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, la recente legge del Parlamento ungherese che vieta l’accesso ai minorenni ai contenuti a sfondo omosessuale. Un testo che la stessa Von deraveva bollato come «una vergogna». Successivamente c’era stata una dura presa di posizioneda parte di 17 Stati Ue, tra cui l’Italia. Oggi l’epilogo con l’annuncio dell’avvio di una procedura di infrazioneper ...

