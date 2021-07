Tv: Disney+ Star, il doc 'Summer of soul' disponibile dal 30 luglio (2) (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - 'Summer of soul' è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival all'inizio di quest'anno, dove ha vinto sia il Gran Premio della Giuria che il Premio del Pubblico, e ha aperto l'edizione di quest'anno dello Sheffield Doc/Fest, lo scorso 4 giugno. Annunciato questa primavera, Onyx Collective è un nuovo brand di contenuti di Disney General Entertainment ideato per curare una serie di titoli d'intrattenimento d'alta qualità da parte di creatori di colore e voci sottorappresentate. 'Summer of soul' è il primo progetto ufficiale di Onyx Collective. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - 'of' è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival all'inizio di quest'anno, dove ha vinto sia il Gran Premio della Giuria che il Premio del Pubblico, e ha aperto l'edizione di quest'anno dello Sheffield Doc/Fest, lo scorso 4 giugno. Annunciato questa primavera, Onyx Collective è un nuovo brand di contenuti di Disney General Entertainment ideato per curare una serie di titoli d'intrattenimento d'alta qualità da parte di creatori di colore e voci sottorappresentate. 'of' è il primo progetto ufficiale di Onyx Collective.

