Turchia, la protesta delle donne contro il ritiro dalla Convenzione di Istanbul – Il video (Di giovedì 1 luglio 2021) Giornata di manifestazioni per le donne turche che oggi, 1° luglio, si sono riunite in una protesta contro il ritiro dalla Convenzione di Istanbul. Il trattato internazionale che ha come obiettivo quello di arginare la violenza di genere, in Turchia decade ufficialmente oggi, dopo il decreto emanato a marzo dal presidente Recep Tayyip Erdogan. Le iniziative delle organizzazioni di donne turche erano iniziate all’indomani del decreto presidenziale: dopo essere stato il primo Paese a ratificarlo, la Turchia ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) Giornata di manifestazioni per leturche che oggi, 1° luglio, si sono riunite in unaildi. Il trattato internazionale che ha come obiettivo quello di arginare la violenza di genere, indecade ufficialmente oggi, dopo il decreto emanato a marzo dal presidente Recep Tayyip Erdogan. Le iniziativeorganizzazioni diturche erano iniziate all’indomani del decreto presidenziale: dopo essere stato il primo Paese a ratificarlo, la...

