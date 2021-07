“Trump Organization e suo direttore finanziario incriminati a New York” (Di giovedì 1 luglio 2021) Un grand jury di Manhattan ha deciso l’incriminazione della Trump Organization e del suo direttore finanziario, Allen Weisselberg, per reati fiscali relativi al mancato pagamento delle tasse per i benefit dei manager della società. Lo rivela il Washington Post, citando due fonti informate secondo le quali le incriminazioni, decise già ieri, verranno formalizzate oggi pomeriggio. Secondo le fonti del Post, Weisselberg si consegnerà oggi nell’ufficio del procuratore distrettuale Cyrus Vance Jr. e poi comparirà di fronte al giudice che comunicherà i capi di imputazione per lui e per la Trump ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Un grand jury di Manhattan ha deciso l’incriminazione dellae del suo, Allen Weisselberg, per reati fiscali relativi al mancato pagamento delle tasse per i benefit dei manager della società. Lo rivela il Washington Post, citando due fonti informate secondo le quali le incriminazioni, decise già ieri, verranno formalizzate oggi pomeriggio. Secondo le fonti del Post, Weisselberg si consegnerà oggi nell’ufficio del procuratore distrettuale Cyrus Vance Jr. e poi comparirà di fronte al giudice che comunicherà i capi di imputazione per lui e per la...

