Trump Organization e CFO incriminati a New York (Di giovedì 1 luglio 2021) Un grand jury di Manhattan ha deciso di incriminare la Trump Organization e il suo CFO, Allen Weisselberg, per reati fiscali relativi al mancato pagamento delle tasse per i benefit dei manager della società. A rivelarlo è il Washington Post che cita due fonti informate. Secondo il Post, le incriminazioni, decise già ieri, saranno formalizzate

