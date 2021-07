Trump Organization, direttore si consegna alle autorità (Di giovedì 1 luglio 2021) Il direttore finanziario della Trump Organization, allen Weisselberg, si è consegnato stamattina alle autorità dopo che un grand jury di Manhattan ha deciso di incriminare lui e la società. A quanto ha rivelato il Washington Post, le incriminazioni riguardano reati fiscali relativi al mancato pagamento delle tasse per i benefit dei manager della società. Verranno formalizzate oggi davanti alla corte suprema dello stato di New York. Weisselberg è la prima persona ad essere incriminata nell’ambito della lunga indagine penale condotta dal procuratore di New York Cyrus ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Ilfinanziario dellan Weisselberg, si èto stamattinadopo che un grand jury di Manhattan ha deciso di incriminare lui e la società. A quanto ha rivelato il Washington Post, le incriminazioni riguardano reati fiscali relativi al mancato pagamento delle tasse per i benefit dei manager della società. Verranno formalizzate oggi davanti alla corte suprema dello stato di New York. Weisselberg è la prima persona ad essere incriminata nell’ambito della lunga indagine penale condotta dal procuratore di New York Cyrus ...

ilpost : La Trump Organization e il suo responsabile finanziario sono stati incriminati - SkyTG24 : Trump Organization sotto indagine a New York per reati fiscali - MediasetTgcom24 : Usa, Trump Organization incriminata per tasse non pagate #donaldtrump - OrioliPaolo : Alla fine non sarà Obama, Clinton o Biden a finire al gabbio, altro che ritorno alla Casa Bianca La Trump Organiz… - lifestyleblogit : Trump Organization, direttore si consegna alle autorità - -