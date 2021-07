Trump Organization, direttore si consegna alle autorità (Di giovedì 1 luglio 2021) Il direttore finanziario della Trump Organization, allen Weisselberg, si è consegnato stamattina alle autorità dopo che un grand jury di Manhattan ha deciso di incriminare lui e la società. A quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Ilfinanziario dellan Weisselberg, si èto stamattinadopo che un grand jury di Manhattan ha deciso di incriminare lui e la società. A quanto ...

Advertising

ilpost : La Trump Organization e il suo responsabile finanziario sono stati incriminati - MediasetTgcom24 : Usa, Trump Organization incriminata per tasse non pagate #donaldtrump - FIRSTonlineTwit : “Sebbene l’ex presidente Trump abbia affrontato molteplici inchieste federali e statali durante la sua amministrazi… - CocoSafor : Le pene di #Trump. - Roky99760738 : RT @marcocongiu: +++ La procura distrettuale di Manhattan dovrebbe annunciare domani l’incriminazione della Trump Organization per frode fi… -