Trovati fuori casa durante il lockdown: assolti "perché il fatto non sussiste" (Di giovedì 1 luglio 2021) Pisa, 1 luglio 2021 - "Illegittima la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31/01/2020". E' uno dei passaggi dell'articolata sentenza di marzo 2021 con ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Pisa, 1 luglio 2021 - "Illegittima la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31/01/2020". E' uno dei passaggi dell'articolata sentenza di marzo 2021 con ...

Advertising

Nazione_Pisa : Trovati fuori casa durante il lockdown: assolti 'perché il fatto non sussiste' - qn_lanazione : Trovati fuori casa durante il lockdown: assolti 'perché il fatto non sussiste' - OpenTagTeam : RT @RuiCardo: Perle Dimenticabili tira fuori pezzi deprecabili e assurdi, trovati conservati, per strani motivi, - Mac228449238 : @matteosalvinimi Sei fuori discorso zio... ti stai allontanando, ti abbiamo perso mi sa... trovati un buon psicolog… - angelicapenny : RT @ex_hausted_: •Tommaso al GF: “È più facile allenare un muscolo che il cervello.” •Tommaso ad Amici: “La sicurezza non sono gli addomina… -