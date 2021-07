Trento, il presidente Fugatti vuole più libertà (rispetto alla legge) sui provvedimenti contro gli orsi: “Ordinanza urgente in caso di attacco” (Di giovedì 1 luglio 2021) L’orso che voglia vivere sulle montagne del Trentino dovrebbe, innanzitutto, saper leggere, per districarsi nel dedalo di descrizioni e prescrizioni che regolamentano i rapporti tra il plantigrado e l’uomo. Imparerebbe subito che 6 comportamenti su 18 potrebbero decretarne l’abbattimento. È tutto contenuto nelle linee guida per l’attuazione della legge provinciale numero 9 del 2018 e la direttiva Habitat in materia di controllo della presenza degli orsi approvata dalla giunta della Provincia di Trento. Sono 18 i gradi di problematicità che identificano i comportamenti degli animali. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) L’orso che voglia vivere sulle montagne del Trentino dovrebbe, innanzitutto, saperre, per districarsi nel dedalo di descrizioni e prescrizioni che regolamentano i rapporti tra il plantigrado e l’uomo. Imparerebbe subito che 6 comportamenti su 18 potrebbero decretarne l’abbattimento. È tutto contenuto nelle linee guida per l’attuazione dellaprovinciale numero 9 del 2018 e la direttiva Habitat in materia dillo della presenza degliapprovata dgiunta della Provincia di. Sono 18 i gradi di problematicità che identificano i comportamenti degli animali. Per ...

