Trasporto pubblico, nuova società a Lodi: in arrivo disdetta degli accordi aziendali

Lodi, 1 luglio 2021 - Doccia gelata per 400 lavoratori del Trasporto pubblico locale. I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Cisal sono preoccupati per il futuro della mobilità nel Lodigiano e nel Pavese.

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto pubblico Trasporto pubblico, nuova società a Lodi: in arrivo disdetta degli accordi aziendali Lodi, 1 luglio 2021 - Doccia gelata per 400 lavoratori del trasporto pubblico locale. I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Cisal sono preoccupati per il futuro della mobilità nel Lodigiano e nel Pavese. Dopo l'annuncio da parte di Line spa, Star spa e Pmt srl, tutte ...

La Toscana in treno, una guida per scoprirla. Baccelli: 'Cura del ferro funziona' "Vogliamo " ha concluso Baccelli - un servizio pubblico sui treni regionali che non sia solo un'...rispetto ai veicoli privati migliorando la qualità dell'ambiente e incentivando il trasporto su ferro".

Idrogeno, ok in commissione a proposta per trasporto pubblico Agenzia ANSA Posti di controllo sulla costa e verifiche sulle linee di trasporto pubblico da e per Lido Tre Archi Controlli ad ampio raggio che sono iniziati nel quartiere di Lido Tre Archi e proseguiti nel Comune di Porto Sant’Elpidio e a Porto San Giorgio. Posti di controllo e verifiche d ...

Chiede di fare biglietto, calci e pugni ad autista bus Fse Un autista di un pullman delle Ferrovie Sud Est è stato aggredito con pugni e calci, ieri in Salento, a bordo del proprio mezzo da una persona che non aveva il biglietto e che poi lo ha minacciato con ...

