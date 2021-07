Tragedia a Napoli, 40enne ritrovato senza vita nei pressi della Stazione Centrale (Di giovedì 1 luglio 2021) Tragedia a Napoli, 40enne ritrovato morto nei pressi della Stazione Centrale. Si tratta di Vito Loseto, 40enne di Cervinara, Avellino. A dare l’allarme alcuni passanti che nella giornata di ieri mercoledì 30 giugno hanno visto a terra il corpo esanime e chiamato i soccorsi. Trovato morto a Napoli L’uomo aveva sostenuto la vaccinazione anti covid L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 1 luglio 2021)morto nei. Si tratta di Vito Loseto,di Cervinara, Avellino. A dare l’allarme alcuni passanti che nella giornata di ieri mercoledì 30 giugno hanno visto a terra il corpo esanime e chiamato i soccorsi. Trovato morto aL’uomo aveva sostenuto la vaccinazione anti covid L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

