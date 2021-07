Tra sport | musica e risate | torna “Calderone” | la rassegna teatrale del Comune di Treviolo

(Di giovedì 1 luglio 2021) Storie diivi,e riflessioni, perché ogni spettacolo porta sempre con sé un messaggio sul quale soffermarsi a pensare.anche quest’anno l’appuntamento con la storica”, proposta daldi, assessorato alla Cultura e Biblioteca, che nel 2021 si chiamerà “Summer Theatre” per ricollegarsi alla “Summer School” per amministratori, un’iniziativa di richiamo nazionale promossa dall’Amministrazione che si terrà dal 22 al 24 agosto a San Pellegrino Terme. Martedì 29 giugno c’è stata ...

VioBebe : ??Nasce la Bebe Vio Academy in collaborazione tra @Nike e @art4sportONLUS, uno spazio dove bimbi e ragazzi con disab… - Corriere : L’eterna rivalità tra Italia e Francia: perché a perdere siamo un po’ anche noi - Corriere : L’abbraccio tra Vialli e Mancini dopo il gol degli azzurri - HardRockAndNew1 : @repubblica Ogni risultato sportivo sarà cancellato da questa situazione ridicola. Tra trent'anni saranno ricordati… - schlager7 : RT @VioBebe: ??Nasce la Bebe Vio Academy in collaborazione tra @Nike e @art4sportONLUS, uno spazio dove bimbi e ragazzi con disabilità possa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra sport

Affaritaliani.it

Rientrerài primi. Siamo in costante contatto, appena rientrerà se ne tornerà a parlare partendo da dove avevamo finito'.Mai due la discussione era continuata ai box, con toni molto accesi e contatti ravvicinati. Alla lite ha partecipato poi anche Raul Fernandez, fratello di Adrian, e la situazione è tornata ...Negli ultimi anni il calcio femminile sta prendendo sempre più piede anche sui grandi schermi. Per questo DAZN ha stretto una partnership con YouTube per trasmettere gratuitamente le prossime 4 stagio ...Sport e Salute SpA ha pagato tra ieri e oggi il bonus ai collaboratori sportivi per il periodo aprile-maggio. Come è sempre accaduto dalla prima erogazione (marzo 2020) la Società ha effettuato i boni ...