Tour de France | trovata la spettatrice rea di aver provocato mega caduta

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 luglio 2021) Da quattro giorni era ricercata Hanno fatto il giro del mondo le immagini della donna che ha fatto cadere i corridori deldedurante la prima tappa di sabato 26 giugno. La, rea difatto scivolare 80 corridori dopo non essersi spostata dalla strada, è stata ricercata per diversi giorni visto che a seguito dell’incidente era subito scappata. La Gendarmerie du Finistère, il dipartimento che si è occupato della vicenda, aveva anche fatto appello alla cittadinanza per ritrovarla: si temeva fosse una turista già ripartita Dopo quattro giorni “di fuga” è statae messa in ...