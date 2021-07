Tour de France 2021, tappa di domani Vierzon – Le Creusot: percorso e altimetria (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo la tappa odierna dedicata alle ruote veloci, domani sono attese forte emozioni al Tour de France 2021 con la settima tappa la Vierzon – Le Creusot di 249,1 km. Non sarà una frazione estremamente lunga ma anche con diverse salite che potrebbero mettere a dura prova i corridori. percorso La prima parte della tappa odierna sarà abbastanza tranquilla, solo con qualche saliscendi che animerà la corsa e rappresenterà il trampolino di lancio per un’eventuale fuga. La prima ascesa di giornata è posizionata dopo 161,5 km si ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo laodierna dedicata alle ruote veloci,sono attese forte emozioni aldecon la settimala– Ledi 249,1 km. Non sarà una frazione estremamente lunga ma anche con diverse salite che potrebbero mettere a dura prova i corridori.La prima parte dellaodierna sarà abbastanza tranquilla, solo con qualche saliscendi che animerà la corsa e rappresenterà il trampolino di lancio per un’eventuale fuga. La prima ascesa di giornata è posizionata dopo 161,5 km si ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - fanpage : La donna che ha provocato la maxi caduta al Tour de France è stata individuata e arrestata - adowasser : @ControEuro Giorgina, e Salvini ? . Ok per il Niente, leggere la testa e si capisce. . Spada della lega e testa… - ArianoGeta : Una buona notizia dalla Francia: hanno arrestato la cogliona che ha causato una maxi-caduta al #TourDeFrance2021 O… -