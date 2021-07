Tour de France 2021 | Pogacar superiore a cronometro e in salita Sembra Contador | come impensierirlo?

(Di giovedì 1 luglio 2021) Non ha ancora indossato la Maglia Gialla, ma, dopo la prova oltre ogni limite messa in mostra ieri,ormai già aver chiuso la pratica. Lo sappiamo, ildeè lunghissimo e può succedere di tutto, ma era da tempo che alla Grande Boucle non si assisteva ad uno scenario simile: un corridoreTadejche è nettamente più forte di tutti sia inche a. Abbiamo visto, nelle ultime stagioni, i domini della Sky (poi Ineos) con i vari Chris Froome, Geraint Thomas ed Egan Bernal, tutti corridori molto completi, ma che non eccellevano in ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - SkyTG24 : Tour de France, causa maxi caduta: arrestata spettatrice - statodelsud : Tour de France, causa maxi caduta: arrestata spettatrice - Pino__Merola : Tour de France, causa maxi caduta: arrestata spettatrice -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Il velocista inglese vince la sesta tappa della Grande Boucle lì dove tutto iniziò in Francia nel 2008: ...LA CRONACA DELLA TAPPA TUTTE LE CLASSIFICHE DELDEVIDEO HIGHLIGHTS SESTA TAPPADE2021 LE PAGELLE DELLA TAPPA LE DICHIARAZIONI DI MARK CAVENDISH 17.33 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 17.32 Vincenzo ...Non ha ancora indossato la Maglia Gialla, ma, dopo la prova oltre ogni limite messa in mostra ieri, sembra ormai già aver chiuso la pratica. Lo sappiamo, il Tour de France è lunghissimo e può succeder ...Battuti in volata Philipsen e Bouhanni. E' l'inglese Marc Cavendish il vincitore della sesta tappa del Tour de France, partito da Tours e conclusosi a Chateauroux, per un tragitto lungo 160,6 chilomet ...