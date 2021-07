Tour de France 2021 | pagelle sesta tappa | Cavendish dominante | Philipsen e Bouhanni ancora piazzati

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ladeldes – Chateauroux, 160 km) vede il bis di Mark, che trova il successo numero 32 in carriera al, sconfiggendo in volata Jaspere Nacer. Nulla invariato nella classifica generale con Mathieu Van der Poel che resta in maglia gialla. Ledei protagonisti Mark10:Spettacolare bis per il campione inglese, che è veramente tornato ai suoi massimi livelli di competitività.In completa fiducia, nelle ultime centinaia di metri ...

Adesso il record di Merckx è a sole 2 vittorie, mentre le vittorie totali nei Grandi Giri per il ciclista britannico sono 50.