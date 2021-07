Tour de France 2021 | Mathieu van der Poel | “Proverò a tenere la maglia gialla anche domani”

(Di giovedì 1 luglio 2021)van der, come da pronostico, ha difeso lanell’odierna sesta tappa delde. Sono ormai cinque giorni, dunque, che il Gladiatore di Kapellen veste quellache suo nonno, il leggendario Raymond Poulidor, non era mai riuscito a indossare nel corso della sua lunghissima carriera. Le grandi montagne costringeranno van dera separarsi dal simbolo del primato, ma almenoil neerlandese potrebbe riuscire a difendere la prima piazza nella graduatoria ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - infoitsport : TOUR DE FRANCE 2021. UN'ALTRA OCCASIONE PER I VELOCISTI - infoitsport : Tour de France 2021, ASO ritira denuncia contro la spettatrice che ha provocato la caduta nella prima tappa -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

A 36 anni Mark Cavendish è tornato a sprintare velocissimo e fa sul serio: ha vinto anche la piattissima sesta tappa delde, da Tours a Chateauroux , lasciandosi alle spalle Philipsen , ...Il britannico Marc Cavendish (Deceuninck - Quick Step) ha vinto la sesta tappa delde2021, da Tours a Chateauroux di 160,6 chilometri. Cavendish, alla 32/a vittoria parziale alla Grande Boucle, ha battuto in una volata al fotofinish il belga Jasper Philipsen e il ...Mark Cavendish (Deceuninck Quick Step) ha vinto la sesta tappa del 108esimo Tour de France, lungo i 161 chilometri privi di asperità da Tours a Châteauroux. Replicando l’ordine d’arrivo di 48 ore fa a ...PAGELLE SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2021 Mark Cavendish, 10 e lode: esperienza e colpo d'occhio per un campione come pochi al mondo. Questa volta ha fatto di testa sua, senza seguire Michael Morkov e u ...