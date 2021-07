Tour de France 2021, Julian Alaphilippe: “È emozionante veder vincere Cavendish, gran lavoro di squadra” (Di giovedì 1 luglio 2021) Un campione del mondo può essere un eccellente uomo squadra. A dimostrarlo in questi giorni è un super Julian Alaphilippe che, dopo aver vinto con i colori dell’iride la prima tappa del Tour de France e dopo aver vestito la Maglia Gialla, si sta sacrificando per il proprio velocista Mark Cavendish. Oggi seconda vittoria per il britannico della Deceuninck Quick-Step: “Prima di tutto è molto emozionante, fa piacere. Mark era ancora molto motivato oggi e il grande lavoro della squadra, abbiamo dimostrato che funziona. Tim ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Un campione del mondo può essere un eccellente uomo. A dimostrarlo in questi giorni è un superche, dopo aver vinto con i colori dell’iride la prima tappa deldee dopo aver vestito la Maglia Gialla, si sta sacrificando per il proprio velocista Mark. Oggi seconda vittoria per il britannico della Deceuninck Quick-Step: “Prima di tutto è molto, fa piacere. Mark era ancora molto motivato oggi e ildedella, abbiamo dimostrato che funziona. Tim ha ...

