Tour de France 2021, Cavendish fa il bis: Merckx e la Storia sempre più vicini (Di giovedì 1 luglio 2021) Mark Cavendish prosegue con la sua favola del ritorno vincente al Tour de France 2021. Dopo Fougères, Cannonball dall’Isola di Man ha fatto sua anche la sesta tappa sul traguardo di Chateauroux dove si era già imposto nel 2008 e nel 2011. Davvero una Storia d’amore eterna quella tra lo sprinter britannico e il Tour, con le statistiche che vengono aggiornate e lo avvicinano sempre più alla Storia. Quella di oggi è infatti la cinquantesima vittoria in un Grande Giro e la trentaduesima al Tour, a due lunghezze dal record assoluto di Eddy ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Markprosegue con la sua favola del ritorno vincente alde. Dopo Fougères, Cannonball dall’Isola di Man ha fatto sua anche la sesta tappa sul traguardo di Chateauroux dove si era già imposto nel 2008 e nel 2011. Davvero unad’amore eterna quella tra lo sprinter britannico e il, con le statistiche che vengono aggiornate e lo avvicinanopiù alla. Quella di oggi è infatti la cinquantesima vittoria in un Grande Giro e la trentaduesima al, a due lunghezze dal record assoluto di Eddy ...

