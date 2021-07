Tour de France 2021, arrestata la donna che ha provocato la maxi caduta dei ciclisti (Di giovedì 1 luglio 2021) Sabato scorso una spettatrice aveva provocato una maxi caduta dei ciclisti al Tour de France: oggi la donna è stata arrestata dalla polizia Francese È stata arrestata la spettatrice che ha provocato la maxi caduta nella prima tappa del Tour de France 2021: la donna aveva colpito con un cartello uno dei ciclisti provocando il rovinoso incidente. Il Tour de ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 luglio 2021) Sabato scorso una spettatrice avevaunadeialde: oggi laè statadalla poliziase È statala spettatrice che halanella prima tappa delde: laaveva colpito con un cartello uno deiprovocando il rovinoso incidente. Ilde ...

