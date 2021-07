Tour de France 2021: a Châteauroux è sempre Mark Cavendish, altra volata vincente per Cannonball (Di giovedì 1 luglio 2021) Dal 2008 al 2021, passando per il 2011. Châteauroux è la città di Mark Cavendish: Cannonball si è sbloccato al Tour de France per la prima volta ben tredici anni fa e, nonostante il passare delle stagioni, è riuscito nuovamente ad imporsi in uno sprint alla Grande Boucle. Spettacolare volata nella sesta tappa per il britannico della Deceuninck Quick-Step che trova il successo numero 50 in un Grande Giro. Resta in Maglia Gialla Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Diversi attacchi nella prima fase di gara: si era formato un drappello interessante contente ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Dal 2008 al, passando per il 2011.è la città disi è sbloccato aldeper la prima volta ben tredici anni fa e, nonostante il passare delle stagioni, è riuscito nuovamente ad imporsi in uno sprint alla Grande Boucle. Spettacolarenella sesta tappa per il britannico della Deceuninck Quick-Step che trova il successo numero 50 in un Grande Giro. Resta in Maglia Gialla Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Diversi attacchi nella prima fase di gara: si era formato un drappello interessante contente ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - SkyTG24 : Tour de France, causa maxi caduta: arrestata spettatrice - Piergiulio58 : RT @tuttobiciweb_it: Ancora @MarkCavendish! Seconda volata vincente per Cannonball al #TdF2021 - RaiSport : ????? Al #Tour è ancora #Cavendish, sua la sesta tappa Il campione britannico vince in volata a #Chateuroux la sua 3… -