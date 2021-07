Tornano gli incendi nel campo rom di Castel Romano: fumo invade la Pontina (FOTO e VIDEO) (Di giovedì 1 luglio 2021) Paura al campo rom di Castel Romano. Intorno alle ore 18:05 di oggi, 1° luglio, un vasto incendio è scoppiato nel campo rom di Castel Romano. Il fumo sprigionato dal rogo ha invaso le abitazioni circostanti, le strade pedonali, ma anche la strada Pontina rendendo quasi impossibile una circolazione adeguata e mettendo a repentaglio la sicurezza di molti guidatori. Quasi subito dopo lo scoppio dell’incendio, intorno alle 18:15, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, i quali, attualmente, stanno tentando di domare le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) Paura alrom di. Intorno alle ore 18:05 di oggi, 1° luglio, un vastoo è scoppiato nelrom di. Ilsprigionato dal rogo ha invaso le abitazioni circostanti, le strade pedonali, ma anche la stradarendendo quasi impossibile una circolazione adeguata e mettendo a repentaglio la sicurezza di molti guidatori. Quasi subito dopo lo scoppio dell’o, intorno alle 18:15, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, i quali, attualmente, stanno tentando di domare le ...

